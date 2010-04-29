У Януковича не исключают пересмотр закона о Голодоморе

Закон, который определяет Голодомор геноцидом украинского народа, может быть пересмотрен.

Такой вывод можно сделать со слов депутата от Партии регионов Юлии Новиковой в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос, будет ли пересмотрен этот закон после решения ПАСЕ, которая не признала Голодомор геноцидом украинцев, она заявила: "Мы не должны быть односторонними в нашем подходе".

"Изучило европейское сообщество исторические факты и пришло к выводу, что это была борьба сталинского режима с определенным классом - состоятельных крестьян", - сказала депутат.

Новикова отметила, что "уничтожался именно класс на территории нескольких советских республик".

"Несправедливо говорить о том, что это была политика России по отношению к Украине", - сказала она.

"Я не думаю, что есть необходимость срочно пересматривать какие-то законы, принятые внутри Украины, но если будет на то воля субъекта законодательной инициативы, такой законопроект может быть рассмотрен внутри парламента и будет принято соответствующие решение", - отметила депутат.

По словам Новиковой, с оценкой ПАСЕ этих событий "будет считаться все европейское сообщество, в том числе и Украина" и это решение было принято "после исследования объективных фактов".

Украинская правда