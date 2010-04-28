Сына Президента уже назвали одним из самых перспективных политиков

Институт Горшенина составил рейтинг наиболее перспективных политиков, который возглавили лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК и глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН.

Как сообщили УНИАН в институте, в ходе экспертного исследования «Будущее Украины» ведущие украинские эксперты, представляющие разные регионы страны, ответили на вопрос: «Кто из украинских молодых политиков, по Вашему мнению, будет оказывать в ближайшее время наиболее весомое влияние на ход политических событий в Украине?».

В институте отмечают, что в список были включены более пятидесяти политиков (депутаты Верховной Рады Украины, члены Кабинета министров, президентской вертикали, мэры городов, руководители общественных движений и т.д.), имена которых наиболее часто появляются в прессе, и которым не исполнилось на момент проведения исследования 40 лет. Экспертам предлагалось оценить молодых политиков по следующим критериям: интеллект, харизма, наличие (или отсутствие) собственной команды, стратегическое видение задач, стоящих перед Украиной, ресурсная база, интерес, проявляемый к ним со стороны СМИ.

Подведя итоги данного исследования, экспертами Института Горшенина был составлен рейтинг наиболее перспективных политиков в двух номинациях: «Общеукраинский лидер» и «Региональный лидер».

В номинации «Общеукраинский лидер» первое место разделили А.ЯЦЕНЮК и С.ЛЁВОЧКИН, набрав по 134 балла, народный депутат Украины, сын Президента Виктор ЯНУКОВИЧ набрал 129 баллов. Далее идут: замглавы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ (128 баллов), народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (126 баллов), секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ (120 баллов), депутаты Андрей ШЕВЧЕНКО (119 баллов), Антон ЯЦЕНКО (117 баллов), Елена БОНДАРЕНКО (116 баллов), Андрей КОЖЕМЯКИН (115 баллов), Валерий ПИСАРЕНКО и первый заместитель главы Администрации Президента Елена ЛУКАШ (по 113 баллов)

В номинации «Региональный лидер» лидером стал Александр ВИЛКУЛ (116 баллов). Вторая позиция у Василия ГОРБАЛЯ (111 баллов). Далее места распределились: Игорь ЦЫРКИН (107 баллов), Виталий КЛИЧКО (103 балла), Николай ЛЕВЧЕНКО (100 баллов), Владимир ГРОЙСМАН (97 баллов), Алексей ГОНЧАРЕНКО и Юрий СОЛОВЕЙ (91 балл), Александр ПАБАТ (87 баллов), Юрий ЧИЖМАРЬ (84 балла), Виктор БОНДАРЬ (83 балла).

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, говоря о данном исследовании, подчеркнул, что новая элита Украины, которая всё активнее заявляет о своих претензиях на роль и место в украинской политической жизни, требует пристального внимания. «Это люди нового типа, сознание которых формировалось в условиях независимости Украины и в рыночных условиях. Над ними не довлеют старые, советские комплексы. В ближайшее десятилетие именно они во многом будут определять лицо Украины и стратегические перспективны развития страны», - считает он.

По его словам, именно поэтому Институт Горшенина исследует потенциал и возможности новых элит, новых лиц в политике. К.БОНДАРЕНКО сообщил, что на очереди – исследования механизмов кадровой ротации во власти и механизмов коммуникации внутри субъектов украинской политики. Подобные исследования для института становятся традиционными. «За год многое изменилось. Это свидетельствует о динамичности политических процессов в нашей стране – как в центре, так и в регионах. Надеемся, что подобные исследования помогут самим политикам и экспертной среде чётче определиться с ориентирами и задачами, стоящими как перед новым поколением украинских политиков, так и перед страной в целом», - отметил он.