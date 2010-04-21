Азаров считает, что сегодняшний визит Медведева - событие поворотное

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что сегодняшний визит Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину является поворотным событием для украинско-российских двусторонних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«По составу вопросов, широте охвата проблем двусторонних отношений, по значимости того, что будет обсуждаться, по влиянию на дальнейшее развитие наших отношений, сегодняшние переговоры не рядовое, а поворотное событие», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр сообщил, что сегодня на заседании правительство утвердит директивы для украинской делегации на переговорах Президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Д.МЕДВЕДЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА с Д.МЕДВЕДЕВЫМ.

Среди вопросов, которые планируются к обсуждению, – развитие кооперации в самолетостроении, актуальные проблемы пограничного и межрегионального сотрудничества, газовые договоренности и условия базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

На встрече президентов Украины и России также речь будет вестись о подготовке к совместному празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.