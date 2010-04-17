Оппозиция говорит, что власти скрывают ключевые детали газовых переговоров

Власти скрывают от украинского народа ключевые детали переговоров с Российской Федерацией относительно цен на газ.

Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, сообщает сайт Юлии ТИМОШЕНКО.

«Только из российских довольно известных изданий мы узнаем о том, что есть четыре пункта, которые могут сдать украинские власти непосредственно Российской Федерации», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Первым пунктом он назвал сдачу газовых хранилищ Украины, вторым – сдачу самых перспективных предприятий.

«Третий пункт – это право Российской Федерации на участие в строительстве двух энергоблоков: ровенского и хмельницкого. И вы представьте себе ситуацию: угрозы, которые несет атомная энергетика, будут на нашей территории, а владеть, как утверждает российская пресса, этим будет Росатомэнерго», - подчеркнул оппозиционный премьер.

«И остальное, что было предложено - это предложение консорциума, которое российской стороной уже отвергнуто, потому что они приступили к строительству Северного потока», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ выразил возмущение, что власть скрывает от общественности ход газовых переговоров.

«Все газовые переговоры уже известны российской стороне, они заявили - их устраивает этот результат, а общественность Украины о них не знает. Вот это, на мой взгляд, является очень и очень опасным», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, Газета.Ru сообщила, что российский вице-премьер Игорь СЕЧИН заявил о том, что Россия рассматривает возможность предоставления Украине скидки на покупку газа, в частности в обмен на участие в энергопроектах в Украине.

«У нас есть много интересов, в частности в энергетике», - сказал вице-премьер России. Он прибавил, что, в частности, речь идет о таких сферах, как гидрогенерация на территории Украины, атомный комплекс «и еще много чего».