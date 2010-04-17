На телевидение о новой власти говорят как о покойнике

Народный депутат Украины, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир АРЬЕВ заявляет, что новая власть пытается вернуть на телеканалы «темники».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

По словам депутата, попытки подавления свободы слова уже можно наблюдать на телеканалах: «Потому что на телевидении о нынешней власти сегодня говорится, как об известно ком - или очень хорошо, или ничего».

«Самооборонец» отметил, что власть попытается ввести «темники», которые существовали во времена Леонида КУЧМЫ, когда из Администрации Президента указывали журналистам, о чем можно писать, а о чем - нельзя. По словам депутата, телеканалы уже получают от власти указания о том, как стоит освещать события, и что говорить. «Пока что это происходит осторожно. Но если это глотается, значит, дальше будет еще хуже», - сказал В.АРЬЕВ.

«Что теперь делать? Журналистам необходимо начинать бороться, но только вместе: объединяться, выходить из своих «норок», редакционных или домашних, создавать хотя бы неофициальные организации, чтобы координировать противодействие наступлению на свободу слова. Если этого не делать, профессия журналиста просто прекратит в Украине свое существование, потому что это уже будет не журналистика, а пропагандистика, или развлекательная журналистика», - считает депутат.

По его убеждению, «журналисты должны обращаться в те же «Репортеры без границ», писать в ПАСЕ о притеснениях свободы слова, обращаться в Еврокомиссию, в посольства демократических стран - постоянно информировать мир, в котором свобода слова не является пустым словосочетанием, о том, что делается в Украине и как власть начинает душить свободу»

Как сообщал УНИАН, Международная организация «Репортеры без границ» обеспокоена ухудшением ситуации со свободой слова после прихода к власти Виктора ЯНУКОВИЧА и его команды. «За последние три месяца состоялся серьезный возврат к запугиванию и физическим нападениям на журналистов, а также превышению полномочий относительно масс-медиа», - отмечается в пресс-релизе организации.

Международная организация также обеспокоена необоснованным решением ликвидировать Национальную комиссию по утверждению свободы слова и развитию информационной сферы при Президенте Украины.