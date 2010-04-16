RSF: состояние свободы слова в Украине после выборов ухудшилось

Международная организация «Репортеры без границ» обеспокоена ухудшением свободы слова в Украине после прихода к власти нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, говорится в пресс-релизе организации, присланном агентству УНИАН.

«В последние три месяца произошло серьезное возвращение к запугиванию и физическим нападениям на журналистов, а также превышение полномочий относительно масс-медиа», - отмечается в пресс-релизе.

«Репортеры без границ» выражают свою поддержку открытому письму, направленному 17-ю журналистами телекомпании ТВі В.ЯНУКОВИЧУ с требованием прекратить вмешательство в работу масс-медиа со стороны СБУ. Журналисты ТВі пожаловались на преследование СБУ и обвинили это учреждение в защите личных и бизнесовых интересов председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Международная организация также обеспокоена необоснованным решением о ликвидации Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли при Президенте Украины. Она была распущена на основании указа Президента. «Господин ЯНУКОВИЧ должен объяснить этот шаг и сформулировать свою политику касательно масс-медиа», - подчеркивается в пресс-релизе.

«Репортеры без границ» призывают Президента поддерживать свободу слова, которая предусмотрена украинской Конституцией и многочисленными договорами и конвенциями, подписанными Украиной. «Президент должен изменить свое отношение к медиа и восстановить тенденцию нескольких последних лет по возрастанию свободы слова», - идет речь в пресс-релизе.

Как отмечают «Репортеры без границ», за последние дни в Украине были зафиксированы несколько случаев арестов и нападений на журналистов. Так, директор газеты «Экспресс» (Львов) был задержан в своем доме утром 12 апреля лицами в гражданской одежде, назвавшими себя милиционерами. Когда же журналисты этой газеты прибыли на место происшествия, показали свои журналистские удостоверения и попросили объяснить причины задержания, милиционеры избили их и разбили редакционную камеру.

«Репортеры без границ» шокированы физическим нападением на Бориса БРАГИНСКОГО, журналиста “9 канала” Днепропетровска. Его избил неизвестный рядом с помещением телеканала 12 апреля. Журналист, который из-за побоев не сможет работать около недели, убежден, что нападение связано с его профессиональной деятельностью.

Два журналистов - Игорь МИРОШНИЧЕНКО из телекомпании «Поверхность» и Андрей МОХНИК из газеты «Свобода», а также съемочная группа «Нового канала» пострадали во время пресс-конференции в Украинском доме 8 апреля, напоминают “Репортеры без границ”.

Кроме того, 8 апреля, когда корреспондент телеканала СТБ Сергей АНДРУШКО попробовал задать вопрос начальнику Главного управления жилищного хозяйства КГГА Владимиру СТОРОЖЕНКО, последний вырвал у него микрофон и выбросил в мусорник.

Кроме ТВі, деятельность двух телекомпаний оказалась под угрозой, отмечают “Репортеры без границ”. “Автор-ТВ”, независимая телекомпания в Днепродзержинске, вынуждена была прекратить трансляцию программ после того, как местная власть решила прекратить контракт на аренду помещения на 6 месяцев раньше ее окончания. Директор телекомпании Людмила КОЧАННАЯ расценивает этот шаг как попытку запугать журналистов. По ее словам, местная власть рассматривала телеканал как враждебно настроенный с тех пор, как в марте 2008 года был избран новый мэр города.

Кроме того, в Ильичевске Одесской области местный телеканал «Глас» вынужден был приостановить трансляцию программ в связи с давлением со стороны местной власти, отмечают “Репортеры без границ”.