Королевская считает, что разговоры о десяти оппозициях – технология власти
Нардеп - о принятии закона
Народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко Наталия КОРОЛЕВСКАЯ отмечает необходимость принятия закона об оппозиции.
Такое мнение она высказала в интервью газете «День», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.
«Разговоры о трех, пяти, десяти оппозициях – технология власти, которая стремится маргинализировать своих оппонентов. Однако на самом деле от этого никто не выиграет: ни общество, ни сама власть», – сказала она.
По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, у оппозиции должны быть легальные инструменты влияния на власть – тогда она сможет быть конструктивной и полезной обществу.
«Прежде всего, необходимо принять закон об оппозиции, четко фиксирующий ее права», – считает народный депутат.
«Думаю, оппозиция должна быть, в первую очередь, объективной. Если будут предложены реформы – непопулярные, но действительно необходимые стране, которые не принесут результата в краткосрочной перспективе, но будут работать на будущее экономики – такие решения мы обязательно поддержим», – подытожила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.
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