Украина могла бы получить от России серьезные уступки за отказ от НАТО

Научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО считает, что Украина в обмен на отказ обрести членство в НАТО могла бы получить от России серьезные уступки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СУШКО сказал на пресс-конференции «Активизация украинско-российского диалога» в Киеве.

«Я считаю, что взамен на отказ Украины от намерения обрести членство в НАТО Украина могла бы получить от России серьезные решения, уступки в вопросах, которые важны для Украины», - сказал эксперт.

А.СУШКО отметил, что он вообще выступает против того, чтобы торговать национальными интересами, но если уже торговать, так хотя бы за что-то. «Здесь меня тревожит, что этот вопрос был сдан России бесплатно», - добавил он.

При этом эксперт заметил, что для России вопрос о невступлении Украины в НАТО является принципиальным стратегическим вопросом.

Он также отметил, что, например, в экспертной среде обсуждалась модель, когда бы Украина могла отказаться от вступления в НАТО, провозгласить нейтралитет, а взамен Россия отказывается от идеи пролонгации базирования своего Черноморского флота на территории Украины, поскольку нейтральная страна не может иметь на своей территории никаких иностранных военных баз.

«Однако украинская сторона на это не пошла и фактически преподнесла этот вопрос как подарок российским партнерам», - сказал эксперт.

По мнению А.СУШКО, это было сделано «немудро и так, что из этого Украина ничего, кроме моральной сатисфакции, от российской стороны не получила».