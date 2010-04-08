Мартыненко: Партия регионов передала большой привет КПУ и блоку Литвина

Разрешение Конституционного Суда на вхождение в парламентскую коалицию отдельных народных депутатов открывает власти путь к любым нарушениям Конституции и законов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «Наша Украина-Народная Самооборона», об этом заявил председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, комментируя сегодняшнее решение КС по процедуре формирования парламентской коалиции.

Он также считает это решение "не правовым, а чисто политическим".

«К сожалению, Конституционный Суд из верховного арбитра превратился в обычного политического игрока, который откровенно играет на стороне одной политической силы», - отметил Н. МАРТЫНЕНКО.

По мнению политика, этим решением КС нивелируется и партийная система выборов, и политическая субъектность фракций, хотя это противоречит Конституции. "Избиратели голосовали за политические силы и сформированные ими списки кандидатов в депутаты", - отметил председатель фракции НУ-НС.

По его словам, сегодня КС поспособствовал "созданию условий для того, чтобы легче было «тушки» загнать в коалицию".

«Через Конституционный Суд Партия регионов передала большой привет КПУ и Блоку Литвина – тем политическим силам, которые утешают себя иллюзиями о «золотой акции». Теперь о ней можно будет забыть - эти фракции сведены до уровня отдельных депутатов», - отметил Н. МАРТЫНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд обнародовал решение о легитимности действующей коалиции, которым подтвердил право отдельных народных депутатов, в частности тех, которые не входят в состав фракций, инициировавших создание парламентской коалиции, входить в состав коалиции.