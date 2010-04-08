В КС говорят, что действуют оба решения - запрет и разрешение «коалиции тушек»

Решение Конституционного Суда Украины относительно возможности входа отдельных народных депутатов в состав парламентской коалиции было вынесено на основании правовой ситуации, сложившейся на сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель КС Андрей СТРИЖАК сегодня на пресс-конференции.

«Конституция не изменилась (с момента вынесения КС решения о формировании парламентской коалиции исключительно фракциями в сентябре 2008 года – УНИАН). Изменилась правовое регулирование – был принят закон о Регламенте (Верховной Рады) наконец через вторые наши потуги. Новое толкование на этом этапе мы не могли давать без учета закона о Регламенте, потому что конституционное положение реализовано только сейчас, к большому сожалению», - сказал А.СТРИЖАК.

В то же время он отметил, что решение КС от 2008 года относительно коалиции остается действующим, но в связи с принятием закона о Регламенте ВР правовая ситуация изменилась.

Вместе с тем А.СТРИЖАК не сообщил, сколько судей КС проголосовали за обнародованное сегодня решение, но в тексте решения указаны лишь 14 судей КС из 18. На уточняющий вопрос журналистов А.СТРИЖАК ответил, что трое судей в отпуске, а один болен.

Кроме того, А.СТРИЖАК выразил надежду, что обнародованное решение принесет пользу обществу, потому что именно из таких морально-общественных и правовых позиций исходил КС, принимая свое решение.

«Конституционный Суд Украины не рассматривал это дело как спор, как конституционно-правовой конфликт, а исходил из реальных процессов жизни, которые не всегда можно прочитать в книгах или в законах», - сказал А.СТРИЖАК.

Он отметил, что в Конституции Украины заложен дуализм, что, с одной стороны, депутаты имеют императивный мандат, но в то же время депутат не является «крепостным» и может свободно голосовать.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Согласно закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов конституционного состава Верховной Рады.

11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, а также отдельные народные депутаты.

В тот же день в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление народных депутатов от Партии регионов о конституционности положений статьи 61 Регламента Верховной Рады Украины.

Сегодня было обнародовано решение Конституционного Суда по данному делу, в соответствии с которым отдельные народные депутаты, в частности те, которые не входят в состав фракций, инициировавших создание парламентской коалиции, имеют право входить в состав коалиции.