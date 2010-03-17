Томенко призвал львовских чиновников не пасовать перед «донецкими»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призвал львовских чиновников не бояться разговаривать на украинском языке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, сегодня он находится с рабочей поездкой во Львовской области. Выступая в прямом эфире на «Радио-Незалежнисть», Н.ТОМЕНКО сказал: «Парламентская оппозиция сделает все, чтобы защитить базовые ценности Украинского государства».

Он отметил, что сегодня нет никакой возможности через Верховную Раду принять законопроект, который бы ограничивал сферу использования украинского языка. Н.ТОМЕНКО заверил, что БЮТ точно не будет голосовать за подобный законопроект.

«Я убежден, что и “Наша Украина” не поддержит такое решение. Все зависит от того, изменил ли свою позицию Блок Литвина, который всегда отстаивал необходимость государственности украинского языка», - сказал он.

«Поэтому, можно со стопроцентной уверенностью сказать, что никаких изменений в статью о языках Конституции Украины не будет принято. Также сомнительно, что будут внесены изменения в языковую политику путем принятия соответствующих законов», - заметил вице-спикер.

В то же время, заместитель председателя ВР отметил, что на данный момент «для нас важно, с одной стороны, предостеречь власть от наступлений на украинские ценности, а с другой стороны, остановить сдачу позиций». Учитывая это, Н.ТОМЕНКО заметил, что его удивили сообщения в печати о том, что львовские чиновники докладывали на русском языке правительственной делегации по Евро-2012, призвал не бояться разговаривать на государственном языке чиновников разного уровня.