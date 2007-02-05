Гриценко через 2-3 года уже не защитит Родину

В случае отсутствия финансирования закупки новой военной техники через 2-3 года Вооруженные Силы Украины будут не способны защищать Родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО сегодня на расширенной коллегии Минобороны.

«Если не будет увеличено финансирование программ развития вооружений, военной техники, если не будет выделяться достаточно средств на продолжение ресурса образцов, имеющихся в составе ВС, и которые могут оставаться в составе ВС очень много лет, то буквально через 2-3 года мы будем на пределе, когда не сможем защитить воздушное пространство, когда не будет возможности выполнять основные задачи, в соответствии с теми угрозами, которые существуют сегодня», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что процесс развития вооружения, заключения соответствующих контрактов, привлечения других государств, занимает не один год.

«Если средства выделить завтра, это не значит, что послезавтра все это будет сделано», - сказал министр обороны.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что после 15 лет недофинансирования этого вопроса сейчас необходимо в разы увеличивать все бюджетные программы.

«Если этого не будет сделано, то тогда мы, как скупой, который всегда платит дважды, будем вынуждены через три года выделять десятки миллиардов на то, чтобы поднять технику или закупить у других государств, что всегда дороже», - сказал А.ГРИЦЕНКО.