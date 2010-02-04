Геращенко заявляет, что не голосовала за изменения к закону о выборах

Народный депутат, член фракции НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО заявляет, что вчера не принимала участия в голосовании за внесение изменений в закон о выборах Президента Украины и направила соответствующее заявление в секретариат Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, И.ГЕРАЩЕНКО, сказала: “В этот день я не была в Верховной Раде, не принимала участия в голосовании за данный закон и обратилась к спикеру с заявлением об отзыве моего голоса”.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля парламент принял в целом Закон «О внесении изменений к закону Украины «О выборах Президента Украины». За принятие настоящего документа проголосовали 233 народных депутаты из 243, зарегистрированных в сессионном зале: 172 депутата от фракции Партии регионов, один – от БЮТ, 29 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 4 – внефракционные.

При этом во время голосования часть депутатов от Партии регионов сидели на местах депутатов-членов фракции НУ-НС, чтобы не дать их коллегам, относящихся к коалиции, вытянуть карточки во время голосования.