Денег на выборы в этом году еще никто не видел

Расходы на подготовку и проведение президентских выборов профинансированы в 2009 году на 80%, а финансирование на 2010 год еще не началось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, на конец 2009 года затраты на подготовку и проведение выборов были профинансированы в объеме около 80% от необходимого. В частности, были полностью проплачены расходы по изготовлению избирательной документации, в том числе избирательных бюллетеней и услуги СМИ.

В то же время остались недофинансированными расходы по оплате труда членов избирательных комиссий. Однако, по словам М.ОХЕНДОВСКОГО, это произошло по вине окружных комиссий, которые своевременно не подали необходимые документы.

«На сегодняшний день ситуация с финансированием выборов не изменилась абсолютно, поскольку еще не началось финансирование расходов, необходимых для организации подготовки выборов в 2010 году», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Кроме того, он сообщил, что возможно завтра ЦИК на своем заседании рассмотрит проект сметы расходов на подготовку и проведение выборов на 2010 год.

ЦИК намерен передать эту смету органам исполнительной власти. В то же время М.ОХЕНДОВСКИЙ напомнил, что органы государственной власти во время праздников не работают, поэтому документы будут переданы только после новогодних и рождественских праздников.

Также М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что ЦИК надеется на эффективную и скорейшую реакцию органов государственной власти относительно финансирования выборов президента.