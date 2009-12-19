Тимошенко рассказала, с какими политиками готова работать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО готова приглашать к сотрудничеству политиков, которые «не нарушают главных ценностей».

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила накануне на телеканале "Украина", отвечая на вопрос о ее сотрудничестве с экс-главой администрации Президента Леонида КУЧМЫ Виктором МЕДВЕДЧУКОМ.

"На определенных этапах жизни страной руководят Президент, премьер, и люди, которые расставлены по должностям. Каждая команда подбирает тех людей, которые способны выполнить те или другие задачи. Я еще раз хочу сказать, что наша команда представлена в парламенте, представлена в правительстве. Но я буду строить сотрудничество со всеми людьми, которые смогут перестраивать Украину и с каждым человеком, который может внести позитивную лепту", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На второй уточняющий вопрос журналиста: "В том числе и с МЕДВЕДЧУКОМ?" премьер ответила: "Я, как лидер, буду опираться на тех людей, которые в то или иное время смогут принести Украине самую большую пользу, но не в нарушение главных ценностей, главных стратегий, а главное того, во что я верю: в Украину, которая будет иметь политику с честью. И здесь моя позиция будет неизменной".

Когда журналист в очередной раз спросил премьера, как она может доверять человеку, который писал "темники", Ю.ТИМОШЕНКО отметила: "Вы же журналист, и знаете, что некоторые партии тоже пишут темники. И делают это профессиональнее и качественно. Я, если буду действительно избрана народом Президентом, не позволю ни одного темника, ни одного давления олигархии на журналистику, и ни одного ограничения журналистов в честных свободных возможностях выражать свое мнение, такой я есть и сейчас".