БЮТ настаивает: необходимо досрочно переизбрать Верховную Раду

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что неизменно остается на позиции необходимости проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

“Мы выступаем за то, что так называемая антикризисная коалиция должна уйти от власти, а политическая реформа, которая породила хаос во власти, должна быть отменена”, подчеркивают авторы заявления.

Что касается вчерашнего голосования в Верховной Раде, то, как говорится в заявлении, БЮТ достиг существенных побед, “заставив властное большинство проголосовать за закон о парламентской оппозиции, о лишении предателей депутатских мандатов и введении жестких прозрачных процедур относительно недопущения коррупционных схем распределения земли”. “Проголосовав за Закон о Кабмине, БЮТ сделал попытку прекратить между Президентом и премьером политические скандалы, которые позорили государство”, говорится в заявлении.

По словам авторов заявления, “понимая, что противостояние Секретариата Президента и правительства может продолжаться до следующего прилета кометы Галилея, оппозиция была просто обязана взять на себя ответственность за решение глубокого кризиса в системе власти”. Как говорится в документе, “на протяжении последнего времени страна жила в состоянии перманентной политической эскалации конфликта между Секретариатом Президента и Кабинетом Министров, при которой ни глава государства, ни премьер не имели времени и возможностей выполнять свои непосредственные обязанности, связанные с жизнедеятельностью государства. Еще немного, и Секретариат Президента вместе с Кабинетом министров были бы вынуждены каждый конверт их переписки отправлять на химическую экспертизу, боясь вируса сибирской язвы”.

В связи с этим Блок Юлии Тимошенко заявляет, что после вчерашнего голосования на законодательном уровне определена сфера функций и задач исполнительной власти. “До сих пор существовала полная безответственность Кабинета Министров, когда на требования отчитаться перед народом Украины ответ был один: „Да пошли вы…». Голосование за Закон об оппозиции закладывает все основы для установления подконтрольности и ответственности власти перед обществом. Именно это приведет к уменьшению коррупции, непрозрачности власти, а как следствие - к росту благосостояния людей”, уверены в БЮТ.

Как отмечают авторы заявления, “закон о Кабинете Министров принят не под ЯНУКОВИЧА, не под ЮЩЕНКО или кого-либо другого, а под будущее Украины”. “И болезненные амбиции кучки дискредитированных политиков не помешают нам принимать важные для страны решения”, говорится в документе.

По словам БЮТовцев, “мы абсолютно довольны принятием законодательной нормы об императивном мандате, которая на практике реализует лозунг „Справедливость есть, и за нее стоит бороться”, - депутаты будут защищать избирателей, а не свои частные интересы, будут ответственны перед политическими партиями за каждое предательство людей, которые их выбирали. Предатели будут вынуждены либо вернуться к своим предвыборным обещаниям и обязательствам перед народом, либо лишатся депутатских мандатов. Это приведет к формированию ответственности депутатов советов во всей стране и прекратит вакханалию с тарифами и коррупционный „дерибан” земли, который сегодня захлестнул все регионы Украины. В нашей стране, где нет традиции политической порядочности и ответственности, нужны жесткие законы”.

Также БЮТ отвергает какие-либо претензии со стороны „Нашей Украины”, которая пытается обвинить блок в предательстве. “Это не мы, а „Наша Украина” голосовала за политическую реформу, которая лишила Президента полномочий. Это не мы, а партия „Наша Украина” во главе с Президентом разваливала помаранчевую команду, отправляя в отставку первое помаранчевое правительство. Это не мы, а „Наша Украина” вела подпольные переговоры с Партией регионов о создании широкой коалиции в парламенте. Это не мы, а Президент с „Нашей Украиной” подписывали с ЯНУКОВИЧЕМ Меморандум, Универсал и вносили его кандидатуру на должность премьер-министра. Это „Наша Украина” едва ли не на паперти выпрашивала себе должности в правительстве ЯНУКОВИЧА”, утверждается в заявлении.

Как отмечается в документе, БЮТ “не сотрудничал и не будет ни в коем случае сотрудничать с коалицией ЯНУКОВИЧА-МОРОЗА-СИМОНЕНКО. А тем более не будет идти на какие-то мифические и вымышленные заговоры с большинством, сформированным на основе обмана и кулуарном подковерном пересмотре результатов парламентских выборов”.