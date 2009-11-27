Регламент, по которому работает ВР, признан неконституционным

Конституционный Суд Украины признал неконституционным закон Украины «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» от 4 сентября 2008 года и Регламенте парламента от 19 сентября 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с решением КС, закон и Регламент теряют силу со дня принятия КСУ данного решения.

Решение КСУ является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, решение по делу согласно конституционному представлению Президента Украины о соответствии (конституционности) Закона „Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины“ от 4 сентября 2008 года и Регламента Верховной Рады от 19 сентября 2008 года было принято 26 ноября.

Автор ходатайства отмечает, что при принятии закона была нарушена процедура принятия и вступления его в силу, предусмотренную частью четвертой статьи 94 Конституции Украины, а именно: действующий председатель ВР, не подписав закон для официального обнародования, опубликовал его за подписью предыдущего председателя ВР.

Президент отмечает, что закон содержит только бланкетную норму, которая отсылает к другим источникам права и не создает надлежащей правовой базы для работы парламента, как это закреплено в Конституции Украины. По своему содержанию статья 1 закона предусматривает возможность определить организацию и порядок деятельности парламента подзаконным актом – Регламентом. Сам же Регламент не принят как закон согласно установленной Конституцией Украины процедурой рассмотрения, принятия законов и вступления их в силу. Автор ходатайства констатирует, что Регламент нормирует организацию и порядок деятельности Верховной Рады Украины, а поэтому должен приниматься исключительно как закон Украины и согласно определенной статьями 84, 93, 94 Конституции Украины процедуре его рассмотрения, принятия и вступления его в силу.