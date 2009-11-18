В БЮТ считают, что за недоплаченные пенсии должны ответить ПР и Ющенко

Народный депутат Украины от БЮТ, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что за невыполнение закона о повышении соцстандартов ответственность несут парламентарии, голосовавшие за него, и подписавший его Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом говорится в комментарии Н.КОРОЛЕВСКОЙ, переданном УНИАН.

Депутат напомнила, что Партия регионов угрожает правительству отставкой за невыполнение этого закона. В то же время, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, Партия регионов запуталась в своих планах, и сама не знает, будет ли бороться за отставку правительства. «Утром Виктор ЯНУКОВИЧ говорит, что Партия регионов будет требовать отставки правительства. Через несколько часов я читаю заявление Нестора ШУФРИЧА, что регионалы собираются блокировать трибуну. Из этого я делаю логичный вывод, что либо в ПР есть какая-то несогласованность в действиях, либо во фракции существует раскол», – сказала депутат.

Тему отставки правительства, за которую «ухватились» регионалы, Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает спекуляцией в отсутствие конструктивных идей по решению реальных проблем. Никаких объективных претензий, которые можно было бы предъявить правительству Юлии ТИМОШЕНКО, попросту нет, заявляет представитель БЮТ.

«Премьер говорит о том, что закон о повышении соцстандартов технологически невыполним, поскольку Партия регионов «провела» закон через парламент, не предоставив инструментов его выполнения», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, на повышение соцстандартов необходимо не 800 млн., а более 8 млрд. грн., согласно расчетам Министерства финансов. «Как 800 миллионов превратить в 8 миллиардов - никто сказать не может», – подчеркнула она.

Она также считает, что за невыполнение закона о соцстандартах ответственность несут парламентарии, голосовавшие за него, и Президент. «Перевешивать на правительство всю ответственность, как минимум, нелогично. Когда этот вопрос будет законодательно урегулирован – все будет выполняться», – резюмировала депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2009 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" об обеспечении выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере. Этим законом с 1 ноября 2009 года повышен прожиточный минимум на одного человека до 701 грн., а для нетрудоспособных лиц – до 573 грн. В связи с чем возникла дополнительная потребность в средствах Пенсионного фонда на выплату пенсий в текущем году в объеме 717 млн. грн. и выплата социальной помощи в сумме 100 млн. грн. Законом предусматривается определить источником покрытия дополнительной потребности в ресурсах Пенсионного фонда средства государственного бюджета и увеличить расходы государственного бюджета по программе "покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины для выплаты пенсий" на сумму 717 млн. грн.; увеличить объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям на 100 млн. грн.

В то же время, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступала против принятия закона о внесении изменений в Госбюджет-2009 для обеспечения повышения социальных стандартов.

16 ноября, после подписания закона Президентом, она заявила: "Два кандидата в Президенты – Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЮЩЕНКО – для того, чтобы повысить свои рейтинги, "убить" правительство и страну, совместно проголосовали за закон о повышении социальных стандартов, который абсолютно невозможно обеспечить финансово. И Президент сегодня этот закон подписал". Глава правительства считает такие действия не просто популизмом или предвыборной технологией. "Это – колоссальная проблема для государства, которую необходимо срочно решать… Они в социальные стандарты вложили большую бомбу, как для финансовой системы Украины, так и для людей. Таким образом они хотят уничтожить страну, ввести чрезвычайное положение и на этом выигрывать свои выборы. Я этого никогда не допущу", - заявила премьер.