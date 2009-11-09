У Ющенко считают, что чрезвычайная ситуация - не с вирусом, а с властью

Заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ считает, что в Украине чрезвычайная ситуация “сложилась не с вирусом, а с исполнительной властью”.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

По словам И.ПОПОВА, «главное задание понедельника – посмотреть, как выполняется Указ Президента Украины о безотлагательных мероприятиях по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине, посмотреть, нужна ли его коррекция”. “Если какие-то пункты не выполняются, почему, чем нужно помочь... Если не выходит это - кадровыми перестановками», - отметил он.

«Если же мы увидим, что этот план невозможно выполнить с этим менеджментом, этими органами власти, лишь тогда может появиться вопрос чрезвычайного положения», - заявил И.ПОПОВ.

Он также отметил, что сегодня страна справляется с эпидемией без чрезвычайного положения.

И.ПОПОВ напомнил о важнейших пунктах Указа Президента «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября 2009 года «О безотлагательных мероприятиях по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине», обязательных для выполнения: наличие лекарств и масок в аптеках, включение отопления, таможенное оформление гуманитарной помощи на протяжении суток и тому подобное. «Это действия, которые непосредственно влияют на жизнь каждого гражданина», - отметил заместитель главы Секретариата Президента.

«Чрезвычайная ситуация у нас сложилась не с вирусом, а с исполнительной властью. К сожалению, часто декларации с экранов не отвечают реальному положению вещей”, - подчеркнул И.ПОПОВ.

По его словам, “вместо решения проблем мы видим попытки переложить ответственность на другие ведомства, жалобы на то, что кто-то кому-то мешает выполнять свою работу”. “Поэтому чрезвычайные мероприятия нужно проводить не на улицах, а в исполнительной власти», - подчеркнул И.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября И.ПОПОВ не исключал введение чрезвычайного положения в стране, если правительству не удастся взять под контроль ситуацию с эпидемией гриппа, и перенесение президентских выборов на 30 мая.