Чечетов рассказал, чем Партия регионов отличается от остальных людей

Партия регионов не будет настаивать на проведении референдума по НАТО именно в 2007 году, заявил кореспонденту УНИАН народный депутат Николай ЧЕЧЕТОВ.

Он убежден, что референдум обязательно будет, и «без мнения народа решение принято не будет».

Как подчеркнул Н.ЧЕЧЕТОВ, референдум обязательно нужен, «это однозначно».

Н.ЧЕЧЕТОВ напомнил, что о такой необходимости говорили все, в том числе подтверждали Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, это также записано и в Универсале национального единства.

В то же время депутат отметил, что Партия регионов готова согласиться с тем, что для организации референдума нужно достачмо времени, в частности, для принятия правильного решения люди должны быть максимально проинформированы об Альянсе – плюсы, минусы вступления в Альянс, что это даст для Украины. «Народ должен принять осознанное решение. С учетом этих факторов и должно приниматься согласованное решение о дате. Референдум должен быть, но в следующем году или через полтора года. Это вопрос согласия политической элиты», - подчеркнул Н.ЧЕЧЕТОВ.

Комментируя требование коммунистов о проведении референдума уже в марте 2007 года, он сказал: «Вы знаете, чем отличается Партия регионов от остальных. Все дергаются, шарахаются со стороны в сторону – это слабые люди, кричат, барабанят, головой об стенку бьются, о «бруньках» каких-то говорят, к революции призывают - это слабые люди. Сильные – они спокойные, никогда не дергаются, не шарахаются, они всегда прогнозируемые. Мы не сторонники быстро провести референдум. Стратегически – да, он нужен, а вопрос времени - другое. Партия регионов не настаивает на форсировании событий – после Рождества провести референдум».