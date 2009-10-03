Литвин: пенсионер в ЦИК - это запасной вариант срыва выборов

Фракция Блока Литвина предлагает кандидатуру Александра ОСАДЧУКА в ЦИК вместо Анатолия ПИСАРЕНКО, достигшего пенсионного возраста.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Умани Черкасской области председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что сегодня А.ОСАДЧУК возглавляет секретариат фракции Блока Литвина в Верховной Раде Украины. В.ЛИТВИН подчеркнул, что все фракции в парламенте должны иметь своих представителей в ЦИК, но фракция Блока Литвина на сегодня такого представителя не имеет.

В.ЛИТВИН не исключает, что одним из вероятных сценариев срыва президентских выборов предполагается не вносить изменения в ЦИК и чтобы там оставался человек (речь идет об А.ПИСАРЕНКО – УНИАН), достигший пенсионного возраста. В.ЛИТВИН отметил, что направил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО «уже четыре письма» с просьбой внести в парламент не только представление об освобождении А.ПИСАРЕНКО с должности члена ЦИК, но и представление о назначении нового члена ЦИК – А.ОСАДЧУКА.

В.ЛИТВИН считает, что если такого назначения не будет, то это «значит, что готовят запасные варианты с тем, чтобы кто-либо из сознательных граждан» затем обжаловал решения ЦИК в суде, поскольку они принимались составом ЦИК, являвшимся не совсем легитимным.

Он подчеркнул, что сегодня в некоторых политических силах «проводится детальный анализ в отношении прогнозирования результатов президентских выборов». В.ЛИТВИН отметил, что просчитывается ситуация, исходя из того, что в ближайшее время «начнут валиться рейтинги». По его словам, в такой ситуации не исключено, что нужны запасные варианты для того, чтобы затем, в случае поражения на выборах, задействовать один из вариантов признания результатов выборов недействительными.