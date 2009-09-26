Энергосберегающие технологии в Украине не выгодны Газпрому?

Внедрение программ энергосбережения в Украине не выгодно «Газпрому» и может вызвать сопротивление отечественных предприятий-монополистов.

Об этом заявил глава Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР) Сергей ЕРМИЛОВ в интервью «Зеркалу недели» (№ 36 (764) 26 сентября - 2 октября).

«Мы наступаем на рынок «Газпрома», потому что сокращение потребления природного газа на 20% - это очень много. Это очень большой объем - почти 15 млрд. кубометров газа. Сокращение произойдет в основном за счет импорта газа. И мы этого добьемся», - подчеркнул он.

По словам С.ЕРМИЛОВА, противниками энергоэффективных программ могут стать и отечественные предприятия-монополисты, которые за счет их внедрения потеряют часть валовых доходов.

В то же время глава НАЭР убежден, что именно эти предприятия и должны стать главными инициаторами внедрения программ энергосбережения, чтобы сохранить конкурентоспособность.

«Рано или поздно может случиться так, что, к примеру, после модернизации теплосети в Донецке тариф, условно говоря, будет 100 грн. за единицу тепла, а в Луганске, который все выжидал и ничего не делал, - 200 или 300. В этом случае трудно будет объяснить потребителю, почему настолько разные тарифы в соседних городах или регионах. Что сделает городская община? Она таких руководителей просто вышвырнет из их кабинетов», - отметил он.

Глава НАЭР убежден, что понимание необходимости внедрения энергоэффективных программ у руководителей предприятий уже сформировано.

«Большая часть руководителей у нас - люди сознательные, и при создании определенных условий, над которыми мы сейчас работаем, они будут заниматься энергоэффективностью», - считает С.ЕРМИЛОВ.