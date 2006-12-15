СНБО рассмотрит Стратегию нацбезопасности Украины

В пятницу, 15 декабря, в 14.30 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

СНБО планирует рассмотреть вопрос о Стратегии национальной безопасности Украины. Также на заседании будет идти речь о мерах по предупреждению и нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с правовым урегулированием отношений в сфере администрирования НДС.

Кроме того, будет рассмотрен План проведения в рамках военного сотрудничества многонациональных учений при участии подразделений ВСУ на территории Украины и за ее пределами в 2007 году.