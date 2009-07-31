Российский консул Грачев пока остается в Одессе

Министерство иностранных дел Украины приняло решение приостановить свою рекомендацию генеральному консулу РФ в Одессе Александру ГРАЧЕВУ досрочно прекратить полномочия, несмотря на наличие к нему претензий.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в России.

«МИД Украины выступил с предложением временно в отношении А.ГРАЧЕВА это решение приостановить, желая продемонстрировать конструктивный подход», - сказал собеседник агентства.

В то же время он подчеркнул, что это не означает, что претензии МИД Украины к А.ГРАЧЕВУ сняты.

«По дипломатическим каналам А.ГРАЧЕВУ сообщили, что если он будет заниматься тем, чем он занимался, то поедет домой», - сказал собеседник агентства.

Комментируя информацию, которая появилась в ряде СМИ об отзыве ноты МИД Украины по прекращению полномочий российского генконсула, он отметил, что «никакой ноты в природе нет, пожелание украинского МИД было высказано в устной форме».

Как сообщил УНИАН, 24 июля стало известно, что МИД Украины отозвал аккредитацию российского дипломата, сотрудника Посольства России в Украине, занимающегося деятельностью Черноморского флота РФ. Советник посольства Владимир ЛЫСЕНКО в начале следующей недели покинет Украину, писали СМИ.

27 июля в СМИ появилась информация, что Киев высылает из страны еще одного российского дипломата, генерального консула РФ в Одессе Александра ГРАЧЕВА.

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что высылка российских дипломатов из Грузии и Украины не останется без ответа.

30 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО сообщил, что МИД Украины получил от России официальный документ, в котором говорится о решении выслать с территории этого государства двух украинских дипломатов.

Позже МИД Украины выразил сожаление по поводу демарша МИД РФ в ответ на требование досрочно прекратить миссию двух российских дипломатов.