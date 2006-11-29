Яценюк утверждает, что у Януковича появился шанс

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что формальные основания для отмены визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США сняты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Премьер согласился, что директивы лишь согласовываются Кабмином, и сейчас они уже направлены Президенту на утверждение, то есть формально вопрос снят», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления визита В.ЯНУКОВИЧА в запланированные ранее сроки, А.ЯЦЕНЮК отметил, что, скорее всего, это возможно на уровне дипломатических контактов.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября МИД Украины направило Посольству США в Украине ноту о перенесении визита В.ЯНУКОВИЧА в США.

Причиной перенесения визита было невыполнение в установленные сроки Указа Президента Украины о разработке директив украинской делегации для поездки в США.