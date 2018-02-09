Синяки под глазами и на лбу: появилось видео, как избитого Шепелева заводят в зал суда
Появилось видео, как задержанного экс-депутата Александра Шепелева заводят в изолятор в зале Печерского райсуда Киева.
Видео обнародовала «Украинская правда». Сейчас в суде присутствуют его адвокат, прокурор.
Сам Шепелев на вопросы журналистов отметил: "У меня сломана челюсть, мне трудно говорить".
У него синяки под глазами и на лбу.
Видео: Украинская правда
Заседание суда должно было начаться в 11:30, однако началось только после 14 часов. По информации УП, причиной задержки стала встреча Шепелева с его адвокатом перед заседанием.
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Как сообщал УНИАН, Шепелева подозревают в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебного подлога.
27 декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года его задержали в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставили в Украину.
Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в тот же день его объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года Шепелева задержали на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку относительно выдачи Шепелева украинской стороне.