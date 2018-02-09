Суд начал избирать меру пресечения Шепелеву: у экс-нардепа виден синяк под глазом (фото)

Прокуратура просит избрать экс-депутату меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву, подозреваемому в организации умышленного убийства и совершении других преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание ведет судья Ирина Литвинова.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей объявляется открытым", - сказала судья.

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Сторону защиты представляет группа из трех адвокатов, среди которых защитником выступает Денис Аникин.

Сторону обвинения представляет группа прокуроров, среди которых заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко и прокурор Константин Губский.

В зале суда присутствует Шепелев, он находится в боксе для задержанных, под правым глазом у него виден кровоподтек.

Экс-депутат сказал, что у него "сломана челюсть" и отметил, что ранее не был судим.

«Вчера меня задержали... А похитили меня раньше», - сказал Шепелев. Он утверждает, что его похитили сотрудники военной прокуратуры.

Напомним, прокуратура просит избрать Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы в виде залога.

Как сообщал УНИАН, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии, и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев бежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку относительно выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебном подлоге.