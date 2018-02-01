"Прокуратура просто забыла": Гужва объяснил свой вчерашний отъезд в Австрию (видео)

Загранпаспорта главреду "Страна.uа" вернули еще прошлой осенью.

В Австрии главному редактору издания "Страна.uа" Игорю Гужве, которого ГПУ подозревает в вымогательстве денег, предоставили право пребывания в стране до тех пор, пока не будет рассмотрено заявление о предоставлении политического убежища.

Этот процесс может затянуться максимально на 15 месяцев. Об этом сообщает ТСН.

По словам медийщика, он уехал за границу совершенно легально, поскольку все меры пресечения в отношении него истекли.

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"У меня еще осенью закончилась мера пресечения в виде сдачи заграничных паспортов, а затем 6 января закончилась мера пресечения в виде запрета выезда из Киева. То есть я абсолютно легально после этой даты вылетел в Австрию, где сейчас и нахожусь", - сообщил Гужва.

В то же время Гужва отмечает, что в Украине его адвокаты продолжают работу, ведь относительно деятельности медийщика открыто не одно производство.

"Если бы с меня сняли обвинения по всем делам против меня, я бы не просил политического убежища. Конечно, нет. Против меня сфабриковано уже пять дел и, по моим данным, фабрикуются еще", - заявляет главный редактор "Страна.uа".

В Австрии Гужве помогает с процедурой получения политического убежища одиозный первый заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который также поселился в Вене.

Гужва уверен, что прокуратура просто забыла подать ходатайство о продлении ему меры пресечения, поэтому ему и позволили вылететь из страны.

Напомним, вечером 22 июня 2017 года главного редактора издания "Страна.uа" Игоря Гужву задержали. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Гужва получил 10 тысяч долларов за то, чтобы не публиковать компромат на одного из политиков. Гужва уверяет, что отказался от денег. Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 544 тысячи гривен залога.