Гужва выехал в Австрию и попросил политического убежища - Страна.uа

Редакция отмечает, что Гужва остается главным редактором и продолжает управлять интернет-ресурсом из-за рубежа.

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва выехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища. Об этом говорится в обращении редакции интернет-газеты к президенту Украины, обнародованном сегодня вечером на сайте издания.

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«Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гужва остается главным редактором издания и продолжает руководить "Страной" из-за границы.

Как сообщал УНИАН, главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении его открыли уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы - 10 тыс. долларов - Гужва был задержан. Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн. 26 июня за Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.