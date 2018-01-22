Экс-посол США объяснил жалобы Лаврова на "русофобию"

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что жалобы главы МИД России Сергея Лаврова на «русофобию» являются реакцией Москвы на любую критику Запада российской агрессии против Украины, поддержку режима Башара Асада в Сирии и вмешательство во внутреннюю политику стран Запада. Об этом Пайфер сообщил в Twitter.

«Министр иностранных дел России Лавров снова жалуется на «русофобию», которая все чаще выглядит реакцией Москвы на любую критику со стороны Запада российской агрессии против Украины, поддержку Асада в Сирии или вмешательство во внутреннюю политику Запада», - отметил американский дипломат.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Лавров 21 января заявил, что уровень «русофобии» в западных странах сейчас выше, чем был на пике «холодной войны».

«Эта заряженность на русофобию действительно беспрецедентна. Такого не было во время «холодной войны». Там были какие-то правила, обоюдное приличие. Сейчас все приличия отброшены», - считает глава российского МИД.