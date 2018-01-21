Грузия ждет решения Украины по вопросу экстрадиции Саакашвили

В грузинской Главной прокуратуре заявили, что отправили украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили материалы и сейчас ожидают окончательный ответ Киева.

Об этом сообщает агентство "Имеди". "Обвинение нашло достаточные доказательства, которые, по нашему мнению, станут основанием для принятия положительного решения. Мы в ожидании", - заявила прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

Как известно, Тбилисский городской суд приговорил Михеила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Сам Саакашвили назвал решение суда "полностью незаконным" и таким, что "противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу".

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Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что решение Тбилисского суда пока не дает Украине оснований для его экстрадиции или выдворения.

Как известно, в начале сентября Генпрокуратура и Министерство юстиции Украины получили запрос Главной прокуратуры Грузии о выдаче Саакашвили. В 2015 году Генеральная прокуратура Украины отклонила запрос Грузии об экстрадиции Саакашвили. Объяснили это тем, что на родине его преследуют по политическим мотивам.