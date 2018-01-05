В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы

09:46, 05 января 2018
Мир
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Судья Тбилисского городского суда признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года.

Михеил Саакашвили / фото REUTERS

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани.

Как пишет Грузия.Online, судья признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года.

По делу Сандро Гиргвлиани Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями». 

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Согласно следствию, Михеил Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

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