В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы
Судья Тбилисского городского суда признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года.
Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани.
Как пишет Грузия.Online, судья признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года.
По делу Сандро Гиргвлиани Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями».
Читайте такжеВ Грузии соратника Саакашвили приговорили к 4,5 годам тюрьмы
Согласно следствию, Михеил Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.