Геращенко заявил, что киллерам обещали 50 тысяч долларов за его убийство

20 января 2017 года в Киеве были задержаны двое граждан Украины, которые готовили покушение на жизнь Антона Геращенко.

Как заявил Геращенко в Facebook, подозреваемые в покушении на него – граждане Украины Святослав Жиренко и Дмитрий Якуб. Оба имеют криминальное прошлое, и были завербованы российскими спецслужбами во время пребывания в Крыму.

"Общий гонорар за убийство, который пообещали киллерам, должен был составить 50 тысяч долларов. Правда не факт, что самих киллеров не ликвидировали бы по возвращению на территорию Российской Федерации. Для реализации преступного замысла сначала предполагалось использовать огнестрельное оружие. Но затем, было решено использовать самодельное взрывное устройство с дистанционным детонатором", - рассказал Геращенко.

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Он отметил, что их планы и планы их кураторов были сорваны, благодаря профессиональной работе украинской контрразведки.

"Связной, который был отрекомендован С. Жиренко и Д. Якобу российскими спецслужбами в качестве помощника по организации моего убийства, был ранее перевербован контрразведчиками и сразу же сообщил в СБУ о приезде киллеров из РФ. За время слежки за мной, киллеры несколько раз выезжали в РФ в город Белгород для встречи со своим куратором - агентом российских спецслужб Андреем Тихоновым и ещё одним негодяем имя которого пока не разглашается. Также киллеры вели переговоры со своими российскими кураторами через Интернет" - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 января сотрудники Службы безопасности задержали двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко.

Святослав Жиренко и Дмитрий Якоб уже год находятся под арестом в СИЗО. Уголовное дело рассматривается Оболонским судом города Киева.