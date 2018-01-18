Киев и ОРДЛО уже обменялись списками заложников в 2018 году - пресс-секретарь Кучмы

В 2018 году уже состоялся обмен списками заложников для организации следующего этапа освобождения удерживаемых лиц.

Об этом заявила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

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"Мы и в дальнейшем будем лоббировать инициативу Международного Комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Также 27 декабря лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук заявил, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29».