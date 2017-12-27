Обмен пленными на Донбассе завершился, освобождены 74 украинца

74 заложника, которые находились в плену на оккупированной территории Донбасса, освобождены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от БПП, представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко.

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", - говорится в ее сообщении.

Вблизи оккупированной Горловки Донецкой области состоялся обмен пленными. Освобожденные уже сели в автобус и возвращаются на подконтрольную Украины территорию, передает "Громадське".

Это первый за последние два года и первый по масштабам подобный обмен.

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На украинскую территорию вернулись 74 заложника: 16 украинцев находились в плену "ЛНР". С оккупированной территории Донецкой области вернулись 58 украинских.

Украина передала в оккупированный Луганск 73 человека вместо 99-ти. В Донецк - 165 вместо 207-ми.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила, что 43 человека, которые должны быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

Также есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек.