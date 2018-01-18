Рада запретила россиянам покупать госпредприятия в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон о приватизации государственного имущества с правкой, которая запрещает юридическим и физическим лицам - резидентам России участвовать в приватизации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такую правку поддержал парламент в ходе второго чтения документа.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Владимир Иванчук перед голосованием за закон зачитал правку, согласно которой покупателями объектов приватизации не могут быть владельцы 10% и более акций, которые являются резидентами государства-агрессора.

«Указанное положение не применяется к юридическим лицам, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами по перечню Кабмина, кроме юридических лиц, являющихся резидентами государства-агрессора… и физических лиц - граждан и/или резидентов государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации – разделения на объекты малой и большой приватизации.