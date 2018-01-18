Рада приняла закон о приватизации госимущества
Закон направлен на упрощение процесса приватизации.
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации – разделения на объекты малой и большой приватизации.
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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (№7066) проголосовали 266 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Владимир Иванчук сообщил, докладывая по законопроекту, что он направлен на упрощение процесса приватизации.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что этот закон позволит привлечь инвесторов на убыточные государственные предприятия, а также снизить коррупцию.
«Самый большой сектор коррупции – это госпредприятия. Сегодняшнее законодательство не позволяет привлечь в эти предприятия публично инвестиции. У нас есть два выбора: или остановить коррупцию и запустить предприятия, которые являются отсталыми по технологиям и не приносят прибыли. Или все оставить как есть – неэффективно. В этом законе есть юридические механизмы, которые защищают инвестиции и в том числе используют английское право. Этот закон является открытым и дает возможность создать десятки тысяч рабочих мест в ближайший период в Украине. Я хочу попросить поддержать этот закон», - сказал он.
Как указывается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит унифицировать и оптимизировать законодательство по вопросам приватизации, усовершенствовать механизмы и процедуры приватизации, ускорить процессы приватизации, повысить экономическую эффективность продаж объектов и увеличить поступления в государственный бюджет.
Данным законопроектом предлагается консолидировать нормы 7 законодательных актов в один закон, а основной целью является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации – разделения на объекты малой и большой приватизации.
Также предусматривается расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.
В случае большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.
В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 млн грн.
Также сокращаются сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивается срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества, требуемый в рамках сотрудничества Украины с ключевым кредитором Международным валютным фондом и другими международными партнерами.
Проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как «Prozorro.Продажи», разработали Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли
266 голосів - ЗА! Щойно ухвалено новий прозорий механізм приватизації! Дякую всім, хто працював над цим рішенням та підтримав його у сесійній залі. Маємо потужний інструмент, щоб викорінити корупцію на держпідприємствах та залучити ефективного власника. pic.twitter.com/7SlZIFiP9V— Volodymyr Groysman (@VGroysman) January 18, 2018