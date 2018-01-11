В Харькове из-за самоотвода коллегии судей дело Штепы рассмотрит другой суд

В Харькове из-за самоотвода коллегии судей по делу экс-мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы производство будет направлено в другой суд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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По сведениям прокуратуры, очередная коллегия судей Ленинского райсуда Харькова заявила самоотвод сегодня, 11 января.

«Поскольку самоотвод очередной тройки судей удовлетворен, то в Ленинском районном суде больше нет тройки судей, которая могла бы рассматривать это производство. Завтра производство направят в апелляционный суд для определения нового суда, где будет слушаться это дело», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в октябре 2017 было начато уголовное производство по факту постановления заведомо неправосудного решения (статьи 375, 368 УК) после того, как Ленинский райсуд вопреки требованиям УПК изменил Штепе меру пресечения с безальтернативного содержания под стражей на домашний арест.

В то же время, отметили в ведомстве, «решение об отводе судьи приняли самостоятельно, без какого-либо влияния прокуратуры».

Как сообщал УНИАН, экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

20 сентября 2017 года Ленинский районный суд изменил меру пресечения Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

21 декабря судья Ленинского райсуда Харькова Сергей Скляренко, который в ноябре был назначен председательствующим по делу Штепы, был освобожден от должности решением Высшего совета правосудия.