Штепа отказалась уезжать на оккупированный Донбасс по обмену пленными – омбудсмен

Одиозная экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа отказалась от проведения обмена и перемещения на оккупированную боевиками территорию еще на раннем этапе переговоров - в ходе первой верификации списков.

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Об этом в интервью 112.ua рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"По моей информации, Неля Штепа была одной из тех, кто отказался участвовать в этой процедуре, потому что у нее была совершенно четкая позиция, она хотела доказать свою невиновность в рамках украинского законодательства в украинском суде. Поскольку изначально было принято решение всеми переговорщиками о том, что процедура, которая проходила 27 декабря, может быть исключительно добровольной, то есть тогда, когда человек сам согласен на участие в ней, соответственно в рамках первой верификации Неля Штепа была вычеркнута из списков, поскольку сама заявила о своем нежелании", - пояснила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, экс-мэра Славянска Донецкой области Неля Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.