Тимошенко: у Ющенко, Яценюка и Януковича на троих один штаб

Потенциальные кандидаты в президенты Украины: нынешний Президент Виктор Ющенко, Арсений Яценюк и Виктор Янукович имеют один на троих избирательный штаб, которым управляет владелец компании "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ, заявила в понедельник премьер-министр Украины и лидер БЮТ Юлия Тимошенко.

"У них на троих один штаб", - заявила Тимошенко, выступая в прямом эфире программы „Свобода слова” на телеканале ICTV.

По ее словам, руководит этим штабом совладелец компании "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ, которого Тимошенко назвала "прямым врагом правительства" Украины, а сам штаб располагает значительными финансовыми и медийными возможностями.

Тимошенко пояснила, что, по ее мнению, на грядущих выборах "Ющенко является техническим кандидатом Яценюка", его задача заключается в постоянной критике правительства и премьера. Яценюк, в свою очередь, сказала Тимошенко, технический кандидат Януковича, его задача - собрать голоса в Западной Украине, а Янукович - действительный кандидат и конкурент для Тимошенко на выборах.

Премьер отметила, что состоялся большой переговорный процесс, "когда и Блок Литвина готов был быть вместе (с новой коалицией), и большая часть "Нашей Украины - Народной самообороны" готова была быть вместе, и все другие силы, они не были против".

"И понятно, что при таком масштабном объединении всех политических сил только один человек остается за бортом - президент... И именно поэтому такие эмоции", - отметила премьер.

"Я тоже собираюсь идти на президентскую кампанию. Кроме того, еще десятков пять народных депутатов. Скажите, пожалуйста, как про конкурента можно сказать что-то доброе? Понятно, что сейчас все, кто стоят вокруг меня, сильные и здоровые мужчины, они мечтают о том, чтобы упало правительство, чтобы упал бюджет... Они только не думают, что за этим упадет страна", - цитирует Тимошенко РИА "Новости".