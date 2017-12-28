Суд не нашел нарушений в постановлении Матиоса о засекречивании е-деклараций военных прокуроров

Окружной административный суд Киева не выявил нарушений в принятии постановления о закрытии данных электронных деклараций должностных лиц военной прокуратуры. Как сообщает пресс-служба судебной инстанции, истцу в удовлетворении иска отказали.

Читайте такжеВоенная прокуратура за три года вернула в госбюджет 326 миллионов гривень - МатиосСуд не установил нарушений предписаний действующего законодательства во время принятия главным военным прокурором Анатолием Матиосом постановления о закрытии информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей.

В начале декабря истец, организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), заявил, что военная прокуратура предоставила суду зарисованное постановление Анатолия Матиоса, благодаря которому НАПК убрало из Реестра более сотни деклараций военных прокуроров. Тогда ЦПК сообщал, что суд приобщил частично зачеркнутые документы к материалам дела и отказался требовать у Военной прокуратуры полный текст этого решения.

В частности, речь идет о конкретном постановлении руководителя Военной прокуратуры Анатолия Матиоса «о применении специальных мер безопасности» к сотрудникам, участвующим в расследовании уголовного дела «по факту развязывания и ведения представителями власти и Вооруженных сил России агрессивной войны против Украины».

Эти меры предусматривали запрет на публикацию информации о следователеях и прокурорах Матиоса в публичных реестрах, в частности, и Реестре деклараций. Однако текст с описанием конкретных требований к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и другим органам оказался заретушированным. Именно на основании этого постановления НАПК изъяло из публичной части реестра более сотни электронных деклараций военных прокуроров. Сколько на самом деле деклараций было скрыто – неизвестно.