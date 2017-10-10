Неграмотное большинство в Раде заставляет меня танцевать, как на сковородке - Матиос

00:40, 10 октября 2017
Политика
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В ВР есть экспертное управление, которое проверяет законодательные инициативы на соответствие законодательству, но депутаты из-за своего узкого видения вносят с голоса необдуманные правки.

Матиос: Я бы рекомендовал депутатам самим попробовать выполнить те нормы, которые они закладывают в законопроектах / фото УНИАН

Главный военный прокурор Анатолий Матиос, комментируя принятый ВР закон по судебной реформе, заявил, что большинство в Верховной Раде принимает необдуманные законы. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

"Я не хочу давать оценку депутатам-юристам, потому что с большинством не знаком. Я бы всегда перед тем, как напишут, проголосуют и потом заставляют выполнять в соответствии с нормами права, заставлял тех, кто написал, все это выполнять. Это так же как и лабораторные исследования. Мы же не подопытные кролики, когда ничтожно-неграмотное большинство в Верховной Раде заставляет меня танцевать, как на сковородке", – возмутился Матиос.

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По его словам, хотя в Раде есть экспертное управление, которое проверяет законодательные инициативы на соответствие законодательству, но депутаты из-за своего узкого видения вносят с голоса необдуманные правки.

"Как я могу это исполнять. Я должен бунтовать? Как военный я не имею права это делать. Я бунтую здесь публично и призываю господина Парубия вдуматься. У вас есть экспертное-юридическое управление Рады и много других специализированных заведений, Институт Корецкого, Академия правовых наук, специализированные институты Генпрокуратуры, МВД и СБУ. Спросите, возможно ли выполнить то, что написано, кроме поправки Лозового, которую не достаточно чисто нивелировал господин Емец. Я сочувствую народному депутату Руслану Князевичу и себе, что мы должны быть воплотителями закона о судебной реформе", – отметил Матиос.

Как сообщал УНИАН, 3 октября перед голосованием за президентский проект закона о проведении судебной реформы «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№6232) депутаты пакетом приняли десятки неподдержанных ранее поправок без обсуждения.

Перед голосованием за законопроект в целом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич зачитал несколько десятков номеров поправок в различные кодексы и законы, к которым предложил вернуться. При этом их суть озвучена ни была. Они были поставлены на голосование пакетом и приняты без обсуждения.

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В Национальном антикоррупционном бюро Украины призвали президента Петра Порошенко ветировать принятые изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые, по мнению бюро, парализуют работу органов досудебного расследования.

По словам начальника Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, принятая в рамках судебной реформы поправка в Уголовный процессуальный кодекс, представленная народным депутатом Андреем Лозовым, приведет к закрытию уголовных производств против высокопоставленных чиновников и убийц, поскольку предусмотрено, что дела, по которым с момента их регистрации лицам не сообщается о подозрении, расследуются сроком до шести месяцев с возможностью через суд продлить этот срок еще на шесть месяцев. Если в течение года никому не сообщено о подозрении - следователь будет обязан закрыть такое дело.

Также, по словам Горбатюка, изменениями в УПК следователь обязан предупреждать о проведении обысков за исключением, если ищут оружие. Кроме того, он рассказал, что принятые в рамках судебной реформы изменения в УПК разрешают задавать свидетелям в судах не более 10 вопросов. "Те же 10 вопросов - это надругательство над процессом. Поправка разрешает задавать не более 10 вопросов свидетелю на судебном заседании со стороны сторон процесса. Если больше - это уже злоупотребление процессуальным правом. При этом четко не прописано, за какой период - одно судебное заседание или в целом за судебное разбирательство. Но ведь к одному свидетелю может быть и 100 вопросов, если они по существу", - подчеркнул Горбатюк.

Еще одной поправкой предусмотрено назначение экспертиз исключительно через суды, что будет затягивать судебный процесс, поскольку сейчас ходатайствовать об экспертизе может адвокат, или подозреваемый или потерпевший.

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Теги: #Уголовно-процессуальный кодекс#изменения в УПК#военный прокурор Матиос