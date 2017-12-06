В полиции назвали количество пострадавших во время утренних столкновений возле Рады

Во время столкновений между правоохранителями и активистами палаточного городка возле Верховной Рады Украины сегодня утром пострадали 11 полицейских и двое гражданских.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

«Установлено, что в результате инцидента пострадали 11 правоохранителей и двое гражданских лиц», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром под зданием Верховной Рады правоохранители осуществили попытку штурма палаточного городка протестующих. Со ссылкой на данные полиции, в результате сопротивления, которое оказывали митингующие, пострадали четверо правоохранителей, в то же время никого не задержали.

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В полиции отметили, что утром во исполнение поручения Генеральной прокуратуры и Службы безопасности проводились мероприятия по розыску и задержанию бывшего председателя Одесской ОГА, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали стычки. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли в Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.

5 декабря в Генпрокуратуре сообщили, что подготовили и передали председателю Нацполиции Сергею Князеву постановление об объявлении Саакашвили в розыск.