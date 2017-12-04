Заседание суда по делу о госизмене Януковича продолжится 6 декабря

Коллегия Оболонского районного суда Киева завершила сегодняшнее заседание по делу по обвинению в государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что на этой неделе состоятся еще два заседания по этому делу, а именно в 14.00 6 декабря и в 10.00 7 декабря. На этих заседаниях планируется продолжить рассмотрение доказательств обвинения.

На сегодняшнем заседании было просмотрено доказательство стороны обвинения - фрагменты документального фильма "Крым. Путь домой», в котором президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также другие российские чиновники рассказывают о подробностях аннексии Крыма.

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Однако адвокат Януковича Игорь Ляшенко выступил против приобщения этого доказательства к делу. Как заявил защитник, он увидел в фильме лиц, похожих на Путина и Шойгу, и что обвинение не предоставило доказательств, что эти лица являются высокими должностными лицами РФ. Однако председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что фрагменты фильма будут приобщены в качестве доказательства обвинения к делу, а оценку этому доказательству даст суд.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, Оболонский райсуд Киева после перерыва, который длился более месяца, продолжил рассмотрение дела по обвинению в госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.