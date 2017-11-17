ГПУ вызывает Януковича на допрос 22 ноября по делу о захвате власти в стране

Следователь Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины вызвал на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в рамках расследования возможного захвата им государственной власти.

Соответствующая повестка обнародована на сайте Генпрокуратуры.

"Янукович В.Ф. в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 16.00 22 ноября 2017 года к старшему следователю по особо важным делам управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины... для проведения следственных и других процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42017000000003538 от 07.11.2017 , - говорится в документе.

Отмечается, что это уголовное производство выделено из производства № 42014000000000054 от 3 марта 2014 года по факту захвата Януковичем государственной власти, в том числе путем изменения Конституции Украины в результате принятия Конституционным судом Украины неправосудных решений по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

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Также сообщается, что 1 сентября 2017 года Генпрокуратура сообщила Януковичу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины.

"Согласно 378 УПК Украины, в связи с невозможностью вручения в день составления сообщения о подозрении, что обусловливает необходимость его вручения способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений, Януковичу направлено указанное уведомление о подозрении на известные досудебному следствию адреса", - говорится в повестке.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, приведшего к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве являются экс-президент Виктор Янукович и бывший министр юстиции Юрий Лавринович. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко сообщил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и ее официального опубликования.