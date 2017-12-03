США продолжают способствовать укреплению оборонного потенциала Украины - советник Трампа

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркивает, что США продолжают способствовать укреплению оборонного потенциала Украины.

Об этом он сказал во время выступления в президентской библиотеке Рональда Рейгана в рамках форума по национальной безопасности в Сими-Валли (штат Калифорния).

"То, что мы продолжаем делать - это укреплять оборонный потенциал Украины. Все знают, что это основывается на нелетальной помощи, но Украина является очень состоятельной, и Джон Абизейд (стратегический советник высокого уровня от США генерал Джон Абизейд - УНИАН) играет большую роль в этом", - заявил Макмастер.

"Украинцы начали применять значительные усилия в отношении правительственных реформ, а также усилия в отношении военных реформ, и я думаю, что это будет чрезвычайно сложно для российских марионеток и России иметь возможность достичь значительных успехов, если они хотят расширить территорию, которую они контролируют после вторжения в Украину", - сказал советник Трампа.

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Как сообщал УНИАН, 7 ноября Конгресс США направил на подпись президенту США Трампу одобренный проект закона об оборонном бюджете, который предусматривает предоставление Украине в 2018 году 350 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности. Посольство Украины в США подчеркнуло, что «проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и оборонной сфере». «В документ включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненных украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления действенности Воздушных и Военно-морских сил нашего государства», - отметили дипломаты.

27 ноября специальный представитель Госдепартамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США не приняли никакого решения о возможности предоставления оружия Украине. Однако 30 ноября представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сказала, что в США не исключают возможности предоставления Украине оборонительного вооружения.