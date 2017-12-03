США продолжают способствовать укреплению оборонного потенциала Украины - советник Трампа
Герберт Макмастер отметил, что США продолжают способствовать укреплению оборонного потенциала Украины и что это основывается на нелетальной помощи.
Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркивает, что США продолжают способствовать укреплению оборонного потенциала Украины.
Об этом он сказал во время выступления в президентской библиотеке Рональда Рейгана в рамках форума по национальной безопасности в Сими-Валли (штат Калифорния).
"То, что мы продолжаем делать - это укреплять оборонный потенциал Украины. Все знают, что это основывается на нелетальной помощи, но Украина является очень состоятельной, и Джон Абизейд (стратегический советник высокого уровня от США генерал Джон Абизейд - УНИАН) играет большую роль в этом", - заявил Макмастер.
"Украинцы начали применять значительные усилия в отношении правительственных реформ, а также усилия в отношении военных реформ, и я думаю, что это будет чрезвычайно сложно для российских марионеток и России иметь возможность достичь значительных успехов, если они хотят расширить территорию, которую они контролируют после вторжения в Украину", - сказал советник Трампа.
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Как сообщал УНИАН, 7 ноября Конгресс США направил на подпись президенту США Трампу одобренный проект закона об оборонном бюджете, который предусматривает предоставление Украине в 2018 году 350 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности. Посольство Украины в США подчеркнуло, что «проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и оборонной сфере». «В документ включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненных украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления действенности Воздушных и Военно-морских сил нашего государства», - отметили дипломаты.
27 ноября специальный представитель Госдепартамента по делам Украины Курт Волкер заявил, что США не приняли никакого решения о возможности предоставления оружия Украине. Однако 30 ноября представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сказала, что в США не исключают возможности предоставления Украине оборонительного вооружения.