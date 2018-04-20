События недели: версия читателей УНИАН - переворот в "ЛНР", шпионский скандал и намеки на проблемы с безвизом

Гвоздем программы этой недели стали, безусловно, потрясения в счастливой и бурноразвивающейся «республике» под названием «ЛНР». Там случился переворот, в результате которого в холодную Москву был с позором и одним чемоданчиком в руках изгнан главарь этой прекрасной «страны» Игорь Плотницкий.

Его побегу в Россию предшествовали события, развивавшиеся по достаточно предсказуемому сценарию в таких «государствах». 21 ноября в центр Луганска на БТРах заехали вооруженные пулеметами и гранатометами боевики, которые оцепили основные «правительственные» здания. Эти события стали кульминацией давнего и глубокого конфликта за право грабить «родной Техас» между главарем «ЛНР» Плотницким и «министром МВД ЛНР» Игорем Корнетом.

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В один прекрасный день Плотницкий, в силу разных причин (постепенно он терял влияние и авторитет, проигрывая в борьбе), решился пойти напролом и издал указ о снятии с Корнета с его поста. «Глава МВД» в ответ, в лучших традициях счастливых африканских стран, отказался подчиняться и с помощью своих подельников захватил центр Луганска, «обжаловав» таким образом решение о своем увольнении, и только каким-то чудом в процессе «подачи апелляции» не пострадали обыкновенные жители.

В течение пары дней ситуация была довольно напряженной, поскольку в Кремлевском «верховном суде», судя по всему, разные группы влияния никак не могли договориться, что же делать с повздорившими «наместниками». Из различных источников поступали сообщения то о появлении российских танков, направленных на успокоение и зачистку разошедшихся криминальных группировок, делящих контроль за потоки, то о подключении к конфликту представителей соседнего, не менее успешного «государства» - «ДНР», в котором многие совсем не против защитить донецкоговорящих жителей «ЛНР» и воссоединиться с земляками.

Но, так или иначе, а все разрешилось довольно мирно и счастливо. Плотницкий сбежал в Москву, где его встретили два оперативника. Вслед за Плотницким сбежала и его ближайшая свита. Ну, а Корнет выложил видеообращение, на котором он с честными глазами рассказал о разоблачении целого заговора по вероломному возвращению жителей «ЛНР» под контроль зверствующей бендеровской хунты, мрачной тенью нависающей на границах и не оставляющей попыток захватить маленькую, но гордую «республику».

Что будет дальше – пока непонятно. По сути, так долго Плотницкий, к которому в Москве уже давно было много вопросов, продержался в «лидерах» только из-за того, что его подпись стоит под Минскими соглашениями, которые долгое время для всех участников конфликта, по крайне мере, на словах, являлись безальтернативной основой для его решения. Однако, судя по всему, времена изменились, и ключевые участники пересмотрели свое отношение к «Минску-2». А раз Минские соглашения утратили свою актуальность, то и Плотницкий оказался уже не нужен. Не стоит сбрасывать со счетов и версию об устранении Плотницкого для того, чтобы в дальнейшем организовать слияние «ЛНР» и «ДНР» в какую-нибудь очередную «Новороссию». Это может быть выгодно как для Киева – позволит нам заявлять о грубом нарушении «Минска-2» и, соответственно, даст повод отказаться от выполнения взятых на себя обязательств, так и для Москвы, которой будет проще и, возможно, дешевле содержать и администрировать одно образование вместо двух. Есть еще одна версия, связанная с активизацией переговорных процессов при участии представителя Госдепа США Курта Волкера. Возможно, стороны выработали некую новую платформу для решения конфликта, которая уже не требует неукоснительного следования договоренностям в рамках Минска.

Как бы то ни было, все эксперты и политологи уверены, что в ближайшем будущем нас ожидают большие события, которые серьезно изменят сложившийся статус-кво на Донбассе. И, хочется верить, что Киев в этом процессе не является пассивным наблюдателем, которого ставят перед фактом.

Еще одной историей, которой заинтересовались наши читатели, стал шпионский скандал в Беларуси, где местное КГБ задержало украинского журналиста, корреспондента Украинского радио Павла Шаройко по обвинению в шпионаже.

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Как выяснилось, Шаройко был задержан еще в конце октября, однако первые сообщение об этом в украинском информпространстве появились только в конце прошлой недели. А в начале этой КГБ Беларуси подтвердил факт задержания. В Украине, естественно, любые обвинения в адрес Шаройко отвергают, мол, все это недружественные шаги беларуского руководства по указке из Кремля и вообще, полная чушь. Однако некоторые факты, если уже говорить откровенно, заставляют усомниться в том, что Шаройко был задержан «по беспределу».

Например, стоит обратить внимание на время задержания – конец октября. И, наверняка, об этом украинской стороне было известно. Если бы Шаройко действительно был так чист, как об этом заявляет Киев, скандал был бы поднят сразу же. Однако почему-то об этом молчали несколько недель, и «слив» произошел с украинской стороны. По словам украинского журналиста Владимира Бойко, руководители Украины и Беларуси договорились не афишировать задержание Шаройко, которого контрразведчики Беларуси якобы взяли с поличным. Однако спустя три недели Киев, по каким-то причинам, принял решение вынести это в публичную плоскость, чем вызвал удивление белорусов, которым не оставалось ничего иного, как публично подтвердить факт задержания и опубликовать видеозапись допроса, на котором Шаройко признается в работе на ГУР Минобороны Украины.

Понятно, что к таким «доказательствам» можно относиться скептически, но после того, как пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины опровергла обвинения КГБ Беларуси о причастности Шаройко к шпионской деятельности, заявив, что он проходил службу ГУР МО до 2009 года, а потом уволился и, на данный момент, отношения к ним не имеет, сомнения только укрепляются. Ведь, как известно, бывших разведчиков не бывает.

Еще один интересный факт: после задержания Шаройко Беларусь без выноса в публичную плоскость объявила персоной нон-грата первого секретаря посольства Украины Игоря Скворцова (якобы сотрудника ГУР, работавшего под дипломатическим прикрытием, и агентом которого якобы и являлся Шаройко), которого украинской стороне пришлось отозвать из Минска после 25 октября. И также тихо, на принципах взаимности, выслать одного белорусского дипломата. Тот факт, что об этом также не было ничего известно до недавних пор, хотя обычно такие скандалы тут же становятся достоянием общественности, свидетельствует, что были некоторые договоренности, а украинской стороне, вероятно, предоставлены доказательства, которые тяжело опровергнуть.

В общем, если это все правда, остается только задуматься об уровне профессионализма нового руководства Главного управления разведки Минобороны, которое перевело на оперативную деятельность сотрудника, ранее «засветившегося» на открытой должности в военной разведке. По всем правилам и элементарной логике, таких сотрудников если и отправляют на работу за границу в качестве резидента, то только под дипломатическим прикрытием – например, тем же секретарем посольства, но уж никак не «журналиста».

После всего сказанного, остается неясным только одно – какие причины побудили украинскую сторону нарушить договоренности, «слить» информацию в СМИ и разжечь скандал. Мало нам ссор с Польшей, Венгрией и другими соседями? Да и Шаройко этот скандал явно не пойдет на пользу. Теперь шансы на то, что ему впаяют полный срок и откажутся вести переговоры об освобождении, серьезно выросли.

Еще одной историей, которая вызвала интерес читателей, стало резкое заявление еврокомиссара Хана, который жестко раскритиковал Украину за невыполнение взятых на себя договоренностей.

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В принципе, можно было бы пропустить это мимо ушей, как у нас обычно и делают. Но здесь дело в том, что выполнение этих договоренностей было условием предоставления безвиза. И их невыполнение в дальнейшем, при наличии желания, легко может стать поводом к отмене либо замораживанию безвиза. Учитывая, что его получение является одним из немногих успехов за последние годы, надеюсь, что наши власти зашевелятся и начнут держать слово.

Кстати, о самих договоренностях. По словам Хана, европейцев крайне раздражает не столько отказ Украины снять запрет на экспорт леса, сколько отсутствие действующего механизма проверки электронных деклараций, что стопорит борьбу с коррупцией, а также отсутствие прогресса в создании условий для большей прозрачности относительно того, кто является конечным бенефициаром компаний.

На этом фоне наши читатели пропустили важную новость о том, что на этой неделе, в связи с вступлением в действие одной из норм Уголовно-процессуального кодекса, наша славная Генпрокуратура растеряла львиную долю своих полномочий, связанных с правом начинать расследования. Отныне исключительно следователи новосозданного Госбюро расследований (украинский аналог ФБР) имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентами, высшими госчиновниками, членами ЦИК, нардепами, судьями и прочими «небожителями».

Казалось бы, прекрасная новость: давно уже пора эту ГПУ, превратившуюся непонятно во что, да еще и возглавляемую бездипломным «юристом»-кумом президента, лишать тех полномочий, которыми она пользуется довольно избирательно. Но у нас все произошло, как всегда – делаешь пулю, а на выходе получается… Дело в том, что на данный момент ГБР существует только на бумаге, и заниматься расследованием дел по фактам служебных преступлений, совершенных чиновниками, нардепами и прочими, просто некому. Как некому теперь заниматься и фактами вымогательства взяток и превышения власти. Как некому теперь заниматься судьями, выносящими заведомо неправосудные решения и расследовать злоупотребления каких-нибудь глав райгосадминистраций. Важная деталь: о наступающем коллапсе было известно давно, и решить эту проблему можно было заранее. Но, видимо, у нас в стране все настолько заняты высылкой лиц грузинской внешности и антикоррупционной грызней, что на подобные «мелочи» сил уже не осталось.

Пропустили наши читатели и еще одну важную новость: президент все-таки подписал столь нещадно критикуемый юристами и экспертами закон о судебной реформе. Тот самый, в который нардеп Андрей Лозовой, «несправедливо» пребываемый под следствием по обвинению в неуплате налогов на миллионы гривен, «честнейший» представитель «честнейшей» Радикальной партии, возглавляемой трижды выигравшим в лотерею полмиллиона лидером, внес скандальные правки, угрожающие парализовать работу следователей. Об этой судебной реформе я писал в одном из предыдущих обзоров. Но если говорить только о вышеупомянутой «поправке Лозового», теперь существенно сокращаются сроки расследования уголовных дел - до 3-х месяцев преступлений средней тяжести и до 6-ти месяцев тяжких и особо тяжких преступлений.

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Поскольку эта поправка улучшает положение лиц, совершивших преступления, она будет иметь обратную силу. Другими словами, если на протяжении указанных сроков преступление не было раскрыто, следователь или прокурор обязаны производства закрыть. То есть, если на протяжении 6 месяцев следствие не установило лицо, совершившее убийство или разбойное нападение, дальнейшее расследование запрещается. А если речь идет о преступлении, которое не относится к тяжким или особо тяжким, то уголовное производство должно автоматически закрываться даже через 3 месяца после регистрации заявления потерпевшего. С такими нормами правоохранительная система вообще скоро перестанет работать, ведь любая деятельность, направленная на раскрытие преступления, потеряет смысл: следователю достаточно будет подождать полгода, и дело можно закрывать.

Здесь кроется еще одна проблема: после публикации этого закона в Украине будут автоматически закрыты сотни тысяч уголовных производств, которые были зарегистрированы более 6 месяцев назад и по которым досудебное расследование еще не завершено. Таким образом, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не захотят брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро. Кроме того, эти изменения сделают невозможным эффективную работу НАБУ и расследования «майдановских» дел, а также дел о преступлениях бывших чиновников. Ну что же, как говорится, верной дорогой идем, товарищи!

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН