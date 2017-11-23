Корнет, устроивший бунт в Луганске, заявил о заговоре по возврату "ЛНР" под контроль Украины

Так называемый экс-глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет заявил о существовании заговора по возврату оккупированных территорий под украинский контроль. По его словам, на оккупированную территорию якобы уже были готовы заходить украинские силовики. Видео с его заявлением опубликовали на YouTube, передает ТСН.

"Почти получилось вернуться к матери (Украина - Ред.). В реальности за малым - буквально недели две", - сказал он в ходе "совещания".

Корнет добавил, что в случае успеха "украинских агентов" по отстранению его от руководства "МВД ЛНР" на оккупированную территорию Луганщины якобы был готов зайти 3-й полк спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальный мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше размещалось областное управление МВД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации в Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.