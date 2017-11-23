Луганский гамбит: журналисты выяснили, что привело к путчу в "ЛНР" и готовится ли Плотницкий к побегу (видео)

Журналисты "Секретных материалов" узнали, какие финансовые потоки контролируют люди Плотницкого и кто может стать на его место.

Напряжение в Луганске растет: там уже даже заговорили об объединении двух "республик" в одну долгожданную "Новороссию". И главарь "ДНР" осторожно молчит о ситуации в "ЛНР", так же, как и Кремль, открещиваясь от поддержки Корнета - противника Плотницкого.

Переворот в "ЛНР" назревал уже давно: в сентябре 2016 "казаки" пытались сместить Плотницкого, но тот "бой" закончился в его пользу.

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Сегодня путч в "республике", как это не странно, возник тоже из-за угля. Осенью местный бизнесмен Алексей Серебряков, который добывает уголь, решил пожаловаться Кремлю на давление со стороны "прокуратуры "ЛНР". Тогда Плотницкому приказали, чтобы бизнесмена "ГПУ" не трогала. Потом главарь "ЛНР" остался без генпрокурора, а вскоре - фактически сам, ведь в силовых ведомствах у него не осталось союзников.

После назначения нового "главы "МВД" на смену Корнету спокойно в "ЛНР" не стало: уже через неделю в центре Луганска люди с оружием захватывают главные админздания. Силовики не захотели подчиняться Плотницкому - именно тогда стало понятно, что Корнет - фигура влиятельная, которая имеет поддержку.

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Власть в самопровозглашенной "ЛНР" от начала не была в одних руках: Плотницкий никогда не мог приказывать силовым структурам, как "МВД" Игоря Корнета, именно поэтому и назревал бунт.

"Силовики контролируются российской ФСБ, а Плотницкий - АП России и лично Сурковым", - отмечают журналисты.

И, похоже, главарь "ЛНР" уже потерял свой особый статус в этой непростой и запутанной структуре: контроль над Луганском почти полностью перешел в руки противников.

"Буквально сегодня-завтра Москва определится, станет понятно, кто из этой битвы боевиков выйдет победителем", - говорит Алексей Дихтяренко, журналист из Луганска.

"И главный вопрос - это Минские соглашения, подпись под которым поставила рука Плотницкого. К тому же, объединение "ЛДНР" противоречит тому же "Минску". Однако, все указывает на то, что главарь "ЛНР" доигрался - его миссия закончена", - подытожили журналисты.

Как сообщалось, боевики сняли оцепление в нескольких кварталах, расположенных в центре временно оккупированного Луганска, но усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где забаррикадировался главарь местных террористов Игорь Плотницкий.