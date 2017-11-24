Шпионский скандал с Шаройко: Лукашенко обвинил Порошенко в срыве договоренностей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2 ноября в ОАЭ обсуждал с президентом Украины Петром Порошенко "шпионский" скандал с украинским журналистом Павлом Шаройком.

Читайте такжеВ МИД Беларуси прокомментировали высылку их дипломата из УкраиныОб этом он сказал в беседе с журналистами во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает государственное информагентство БЕЛТА.

"Он (Порошенко -ред.) мне задал этот вопрос. И я ему ответил фактами. Я ему признался, что с первого до последнего дня операции по нейтрализации шпионской сети был в курсе. Такая практика – председатель КГБ мне доложил сразу", – рассказал Лукашенко.

Глава государства заявил, что на встрече с Порошенко в ОАЭ была достигнута договоренность не придавать делу огласки, но украинская сторона его нарушила. "Они подняли шум, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить некоторые факты в СМИ, чтобы люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали", – говорит президент.

"Этот человек признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть. Не знаю, зачем нужен был этот скандал. Но они нарушили нашу договоренность", – подчеркнул Лукашенко.

При этом он заявил, что "никакого московского следа в этом деле искать не стоит, потому что его там нет".

По словам президента, в отношении лиц, причастных к этому делу, "в Беларуси действуют исключительно согласно законодательству".

"Я этого полковника по званию, который просто работал под прикрытием журналиста, понимаю. Много государств так себя ведут – под прикрытием журналистов, дипломатов работают разведчики. Я уже с этим сталкивался много раз. Но как понять белоруса, который за копейки работал на иностранную, пусть даже и не совсем чужую, разведку?", – возмутился Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси по подозрению в шпионаже задержали журналиста Павла Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед тем в квартире был обыск.

Белорусский Комитет госбезопасности утверждает, что Шаройко работает на украинскую разведку под прикрытием и имеет целую сеть агентов-белорусов. Во время обыска у журналиста дома якобы обнаружили копии разведывательных донесений, направленных им "в Центр".

По утверждению КГБ Беларуси, Шаройко признал, что является полковником военной разведки Украины, а координировал его деятельность советник посольства Украины в Беларуси.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло сотрудничество с Шаройко, заявив, что он когда-то возглавлял пресс-службу ГУР, но с 2009 года не служит там.

После этого Беларусь опубликовала видеокадры якобы признания Шаройко о том, что он работал под прикрытием, а координировал его работу дипломат, аккредитованный в Минске.